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Sport

Dennis Man, scos la vânzare de PSV Eindhoven. Olandezii nu-l mai consideră om de bază

o Scris de onuț buzoianu
Dennis Man, scos la vânzare de PSV Eindhoven. Olandezii nu-l mai consideră om de bază
Aosom
Adus de la Parma în schmbul sumei de 9.000.000 de euro în urmă cu un an și jumătate, olandezii cer pe român cu 3.000.000 de euro mai mult decât au plătit.

Sursa: Jurnalul Ro

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