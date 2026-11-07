Depunctări pentru două echipe din Superliga » Dinamitează lupta la play-off + Antrenorul amenință cu plecarea

Petrolul și CFR Cluj vor fi depunctate în luna decembrie, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă. Lupta deja strânsă pentru play-off urmează să fie aruncată în aer în finalul anului, cele două cluburi fiind implicate în cursa pentru top 6. Depunctări pentru Petrolul și CFR Cluj din cauza problemelor financiare Celor de la Petrolul ar urma să le fie șterse două puncte, conform informațiilor oferite în direct la Prima Sport de către jurnalistul Dan Udrea. ...

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