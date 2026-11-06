TIMISOARA. Runda a șasea din Liga Națională de baschet aduce la Timișoara pe CSU Sibiu, echipă ce are un început de sezon similar cu cel al alb-violeților. CITEȘTE ȘI: Șagul se impune în derby, Poli II Timișoara e învinsă la limită de Deva. Schimbări în clasamentul seriei a VII-a SCM Politehnica are 2 victorii și […] Articolul Derby de tradiție în Liga de baschet. SCM Politehnica Timișoara primește vizita Sibiului apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗