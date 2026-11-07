TIMISOARA. Politehnica Timișoara joacă derby-ul etapei a XI-a din Superliga de fotbal feminin., partidă care ar putea deveni decisivă în lupta pentru ultimul loc în play-off-ul competiției. CITEȘTE ȘI: CSC Dumbrăvița pierde din nou în Liga secundă. Alb-verzii rămân fără victorie după 12 etape Înaintea rundei, Poli este în pole position în lupta directă, fiind […] Articolul Derby pentru play-off-ul Superligii. Fetele de la Politehnica Timișoara înfruntă cu Olimpia Cluj apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗