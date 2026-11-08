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Sport

„Devastatoare” » Cesc Fabregas se înclină în fața lui Chivu: „Putem vorbi despre multe, dar...”

r Scris de romeo ene
„Devastatoare” » Cesc Fabregas se înclină în fața lui Chivu: „Putem vorbi despre multe, dar...”
Aosom
Cesc Fabregas (39 de ani), antrenorul celor de la Como, a recunoscut superioritatea Interului pregătit de Cristi Chivu (46 de ani), după înfrângerea suferită pe „Giuseppe Meazza”, scor 0-2, în etapa a 11-a din Serie A. Formația antrenorului român a rezolvat confruntarea încă din prima repriză, grație golurilor înscrise de Francesco Pio Esposito, în minutul 12, și Marcus Thuram, în minutul 19. ...

Sursa: Gsp

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