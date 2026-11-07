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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Dezastru pentru un fundaș convocat de Gică Hagi: a jucat 90 de minute și meciul s-a terminat 0-5!

d Scris de digi sport
Dezastru pentru un fundaș convocat de Gică Hagi: a jucat 90 de minute și meciul s-a terminat 0-5!
Aosom
Dezastru pentru un fundaș convocat de Gică Hagi: a jucat 90 de minute și meciul s-a terminat 0-5!

Sursa: Digisport

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