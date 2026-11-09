Dezvăluirea tulburătoare a jucătorului de tenis: a recunoscut că a încercat să își ia viața

Jucătorul elvețian de tenis Leandro Riedi (24 de ani, #245 ATP) a transmis un mesaj tulburător pe contul său de Instagram, în care a dezvăluit că a trecut printr-o încercare de suicid în vara anului 2024. Sportivul a vorbit deschis despre lupta prin care a trecut și despre procesul dificil de recuperare. ...

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