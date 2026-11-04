 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Dezvăluiri sfâșietoare din vestiar! Portarul care l-a lovit pe Jesus de Miguel trece prin momente cumplite

c Scris de catinca andrușcă
Dezvăluiri sfâșietoare din vestiar! Portarul care l-a lovit pe Jesus de Miguel trece prin momente cumplite
Aosom
Clubul FC Andorra traversează momente dramatice după decesul atacantului lui Tenerife, Jesús de Miguel, survenit în urma incidentului petrecut în timpul meciului dintre cele două echipe.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech