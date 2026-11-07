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Sport

Diego Simeone a dezvăluit cum a pregătit derby-ul cu Barcelona! "Știm că vom avea de suferit"

b Scris de bianca dumitru
Diego Simeone a dezvăluit cum a pregătit derby-ul cu Barcelona! "Știm că vom avea de suferit"
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Atletico Madrid va primi duminică seară, de la ora 22:00, vizita celor de la Barcelona, într-un meci contând pentru cea de-a 12-a etapă din La Liga. Înaintea pa

Sursa: Eurosport Romania

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