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Sport

Diego Simeone se înclină în fața a două formații din UCL: "Adevărul e că sunt mai buni decât noi"

c Scris de cristian mihală
Diego Simeone se înclină în fața a două formații din UCL: "Adevărul e că sunt mai buni decât noi"
Aosom
Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a minimalizat înfrângerea cu 0-2 suferită, marţi, în faţa lui Bayern Munchen, în Liga Campionilor, afirmând c

Sursa: Eurosport Romania

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