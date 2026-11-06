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Din culisele unui magazin CBD: cum sunt prezentate produsele

r Scris de redactia gsp
Din culisele unui magazin CBD: cum sunt prezentate produsele
Aosom
O fotografie de ambalaj și un preț nu explică suficient un produs. Pentru cititorul care compară oferte, contează ce conține acesta, în ce format este prezentat, ce cantitate este declarată și unde pot fi găsite documentele relevante. La fel de important este ca informațiile să se refere la varianta selectată, nu la o întreagă gamă.Privirea „din culise” poate începe cu aceste elemente vizibile. ...

Sursa: Gsp

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