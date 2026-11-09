Din Liga Campionilor, a semnat cu Rapid și va juca în Giulești din sezonul viitor: „Bine ai venit în familie!”

În aceeași seară în care a anunțat rezilierea contractului cu coordonatoarea Mariana Lopes (31 de ani), echipa de handbal feminin a celor de la Rapid și-a prezentat un transfer pentru sezonul viitor. Este vorba despre interul stânga Katarina Pandza (24 de ani). Internaționala austriacă vine la Rapid din Liga Campionilor, de la Podravka Koprivnica. Formația croată face parte din Grupa B, acolo unde este și campioana României, Gloria Bistrița. ...

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