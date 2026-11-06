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Sport

Dinamo este învinsă de FC Argeș cu un gol venit în prelungiri și riscă să piardă șefia SuperLigii

t Scris de tudor moisa
Dinamo este învinsă de FC Argeș cu un gol venit în prelungiri și riscă să piardă șefia SuperLigii
Aosom
FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, în etapa cu numărul 15 din SuperLiga. Mendy Mamadou a dat lovitura în prelungiri, iar în urma acestui eșec "câinii roși

Sursa: Eurosport Romania

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