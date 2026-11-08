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Direct la echipa națională, după CFR - Craiova 0-0! ”Suntem 5, ar fi bine să fim și mai mulți”

d Scris de digi sport
Direct la echipa națională, după CFR - Craiova 0-0! ”Suntem 5, ar fi bine să fim și mai mulți”
Aosom
Direct la echipa națională, după CFR - Craiova 0-0! ”Suntem 5, ar fi bine să fim și mai mulți”

Sursa: Digisport

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