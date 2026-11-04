Discurs cu „sânge” și „dinți pierduți” » Mesaj clar spre vestiar înaintea duelului de vineri din Superliga

Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul Ploiești, programată vineri, în etapa a 15-a din Superliga, ultima a turului sezonului regulat. Tehnicianul arădenilor a transmis un mesaj ferm propriilor jucători, după faza controversată din înfrângerea cu Dinamo, când echipa sa a primit gol în timp ce fundașul Dmytro Pospelov se afla în afara terenului, în urma intervenției arbitrului. ...

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