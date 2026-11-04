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Sport

Discurs magnific al lui Monfils pentru fiica sa Skai, în fața francezilor. A amintit-o pe Svitolina

c Scris de cristian mihală
Discurs magnific al lui Monfils pentru fiica sa Skai, în fața francezilor. A amintit-o pe Svitolina
Aosom
Jucătorul francez de tenis Gael Monfils, forţat să-şi întrerupă prematur turneul de adio, la începutul lunii octombrie, din motive personale, a avut parte de un

Sursa: Eurosport Romania

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