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Sport

Distrugeri in parcul Sportiv din Florești. Chiar un antrenor de fotbal a comis-o

s Scris de sergiu vlăgea
Distrugeri in parcul Sportiv din Florești. Chiar un antrenor de fotbal a comis-o
Aosom
Primarul Bogdan Pivariu anunță că, în ultima perioadă, au fost identificate mai multe incidente în Parcul Sportiv Florești.

Sursa: Ziua De Cluj

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