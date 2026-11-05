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Djokovic, eliminat de la Masters-ul de la Paris: „Nimănui nu-i place să piardă”

d Scris de diana nunuț
Djokovic, eliminat de la Masters-ul de la Paris: „Nimănui nu-i place să piardă”
Aosom
Novak Djokovic a fost eliminat în turul al doilea al Masters-ului de la Paris către Rinky Hijikata, numărul 83 mondial. Astfel, sârbul a ratat prezența la Turneul Campionilor de la Torino.

Sursa: Mediafax Ro

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