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Djokovic, eliminat de la Paris și din cursa pentru Turneul Campionilor! Nole, eșec greu de acceptat

i Scris de irina aldea
Djokovic, eliminat de la Paris și din cursa pentru Turneul Campionilor! Nole, eșec greu de acceptat
Aosom
Novak Djokovic a părăsit turneul de la Paris încă din turul al doilea, după ce a fost învins de australianul Rinky Hijikata, scor 2-6, 6-3, 6-3. Înfrângerea îl

Sursa: Eurosport Romania

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