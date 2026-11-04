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Djokovic nu și-a ascuns dezamăgirea, după eșecul cu Hijikata. Anunțul făcut: "Aștept cu nerăbdare"

i Scris de irina aldea
Djokovic nu și-a ascuns dezamăgirea, după eșecul cu Hijikata. Anunțul făcut: "Aștept cu nerăbdare"
Aosom
Novak Djokovic a vorbit despre eliminarea surprinzătoare de la Paris, după înfrângerea suferită în fața lui Rinky Hijikata. Sârbul a recunoscut că trebuia să câ

Sursa: Eurosport Romania

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