Doi consilieri ai lui Nicușor Dan, la un eveniment de la clubul lui Trump din Florida, la o zi după înfrângerea din midterm. „Deplasarea a fost plătită de Administrația Prezidențială”

Consilieri prezidențiali Eugen Tomac și Ana Maria Geană au participat, pe 4 noiembrie, la un eveniment organizat la Mar-a-Lago de „Romanian Republicans GOP Club” , o organizație cu sediul în Texas. Într-un dialog cu HotNews, Eugen Tomac a spus că deplasarea sa a fost plătită de Administrația Prezidențială. „Romanian Heritage & Excellence Awards“. Așa s-a …

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