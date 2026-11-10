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Sport

Doi foști sportivi de top din Grecia, anchetați într-un dosar uriaș de fraudă fiscală. Prejudiciu de peste 200 de milioane de euro

g Scris de georgiana balaban
Doi foști sportivi de top din Grecia, anchetați într-un dosar uriaș de fraudă fiscală. Prejudiciu de peste 200 de milioane de euro
Aosom
Un fost internațional grec de fotbal și o fostă vedetă a baschetului se numără printre persoanele vizate într-o amplă anchetă privind o presupusă rețea de evaziune fiscală din Grecia. Ancheta vizează peste 2.000 de companii care ar fi acumulat datorii uriașe către stat, prejudiciul estimat de autorități depășind 200 de milioane de euro.

Sursa: Realitatea

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