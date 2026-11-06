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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Doi versus unul! Trei români, adversari în Turcia: cum s-a terminat meciul

d Scris de digi sport
Doi versus unul! Trei români, adversari în Turcia: cum s-a terminat meciul
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Doi versus unul! Trei români, adversari în Turcia: cum s-a terminat meciul

Sursa: Digisport

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