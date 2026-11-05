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Doliu în motorsport. Fostul campion din Formula 1 a murit după o ”scurtă boală”

t Scris de teodor serban
Doliu în motorsport. Fostul campion din Formula 1 a murit după o ”scurtă boală”
Aosom
Alan Jones, unul dintre cei doi piloți australieni care au câștigat titlul de campion mondial în Formula 1, a încetat din viață joi, la vârsta de 80 de ani, anunță mass-media de la antipozi, citată de AFP.

Sursa: Ziare

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