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Sport

Donald Trump a pus SUA "pe jar", apoi a spus că "a glumit"

d Scris de digi sport
Donald Trump a pus SUA "pe jar", apoi a spus că "a glumit"
Aosom
Donald Trump (80 de ani) a declarat că "doar a glumit" când a sugerat că Dana White (57 de ani), şeful UFC, ar putea deveni următorul său purtător de cuvânt la Casa Albă.

Sursa: Digisport

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