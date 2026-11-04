 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Dorin Goian semnează

d Scris de digi sport
Dorin Goian semnează
Aosom
Dorin Goian (45 de ani) semnează cu Cetatea Suceava, grupare din Liga 2, pe o nouă funcție.

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech