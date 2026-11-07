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Sport

Două accidentări în prima repriză din FCSB - Corvinul!

i Scris de ionuţ iordache
Două accidentări în prima repriză din FCSB - Corvinul!
Aosom
FCSB - Corvinul Hunedoara, partida din etapa a 15-a a Superligii, ultima a turului sezonului regulat, a fost marcată de două accidentări în prima repriză. Dragoș Albu (25 de ani), mijlocașul oaspeților, și Ronny Labonne (29 de ani), fundașul dreapta al roș-albaștrilor, au fost nevoiți să părăsească terenul înainte de pauză. ...

Sursa: Gsp

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