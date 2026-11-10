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Sport

Două medalii de aur și două de bronz pentru CSȘ Lugoj la Turneul Internațional „Kupa Mol” din Serbia

n Scris de nicolae silade
Două medalii de aur și două de bronz pentru CSȘ Lugoj la Turneul Internațional „Kupa Mol” din Serbia
Aosom
Luptătorii de la CSȘ Lugoj au obținut patru medalii la Turneul Internațional „Kupa Mol”, desfășurat în perioada 6–7 noiembrie, în Serbia. Isaac Bodea și Casian [...] Articolul Două medalii de aur și două de bronz pentru CSȘ Lugoj la Turneul Internațional „Kupa Mol” din Serbia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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