Luptătorii de la CSȘ Lugoj au obținut patru medalii la Turneul Internațional „Kupa Mol”, desfășurat în perioada 6–7 noiembrie, în Serbia. Isaac Bodea și Casian [...] Articolul Două medalii de aur și două de bronz pentru CSȘ Lugoj la Turneul Internațional „Kupa Mol” din Serbia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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