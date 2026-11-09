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Dragoș Cazacu obține primul titlu ITF la simplu din carieră: Victorie categorică în finala turneului M15 de la Hilton Head Island

d Scris de daniel mihai dragomir
Dragoș Cazacu obține primul titlu ITF la simplu din carieră: Victorie categorică în finala turneului M15 de la Hilton Head Island
Aosom
Tenismanul Dragoș Cazacu s-a impus în finala turneului M15 de la Hilton Head Island, scor 6-0, 6-2 cu William Mirarchi, obținând primul titlu ITF la simplu.

Sursa: Stiri Pe Surse

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