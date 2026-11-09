Drăgușin, „executat” în presa italiană » „Dacă încerci să-l contracarezi pe Woltemade de la 4 metri...”

Radu Drăgușin a fost integralist la Fiorentina în duelul cu Juventus (2-2), însă n-a făcut o partidă reușită, iar jurnaliștii italieni l-au sancționat. Fiorentina a condus de două ori, însă e fiecare dată a fost egalată. Iar la fiecare dintre reușitele lui Juve, mai multe publicații italiene consideră că Radu Drăgușin a avut vină. ...

Distribuie: Facebook Instagram