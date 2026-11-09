 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Drăgușin, „executat” în presa italiană » „Dacă încerci să-l contracarezi pe Woltemade de la 4 metri...”

a Scris de aurelian botezatu
Drăgușin, „executat” în presa italiană » „Dacă încerci să-l contracarezi pe Woltemade de la 4 metri...”
Aosom
Radu Drăgușin a fost integralist la Fiorentina în duelul cu Juventus (2-2), însă n-a făcut o partidă reușită, iar jurnaliștii italieni l-au sancționat. Fiorentina a condus de două ori, însă e fiecare dată a fost egalată. Iar la fiecare dintre reușitele lui Juve, mai multe publicații italiene consideră că Radu Drăgușin a avut vină. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech