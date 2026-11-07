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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Dramatic. Ce s-a întâmplat cu echipa lui Zeljko Kopic și Florentin Petre în ziua atentatului din Polonia

d Scris de digi sport
Dramatic. Ce s-a întâmplat cu echipa lui Zeljko Kopic și Florentin Petre în ziua atentatului din Polonia
Aosom
Dramatic. Ce s-a întâmplat cu echipa lui Zeljko Kopic și Florentin Petre în ziua atentatului din Polonia

Sursa: Digisport

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