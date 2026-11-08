 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Dublă lovitură pentru Gică Hagi. Jucătorii care s-au ”rupt” înaintea meciurilor din Liga Națiunilor

t Scris de teodor serban
Dublă lovitură pentru Gică Hagi. Jucătorii care s-au ”rupt” înaintea meciurilor din Liga Națiunilor
Aosom
Naționala României, antrenată de Gică Hagi, va fi lipsită în meciurile din noiembrie din Liga Națiunilor, cu Polonia (acasă) și Bosnia (deplasare), de doi jucători importanți.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech