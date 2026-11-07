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Sport

”Dubla” lui Streinu urcă Mediaşul pe primul loc. Al optulea succes consecutiv pentru echipa lui Vîtcă

o Scris de ovidiu boica
”Dubla” lui Streinu urcă Mediaşul pe primul loc. Al optulea succes consecutiv pentru echipa lui Vîtcă
Aosom
ACS Mediaş a obţinut, sâmbătă, a opta victorie la rând în Seria 2 a Ligii 3, rezultat în urma căruia urcă pe primul loc al clasamentului, profitând de înfrângerea braşovenilor de la Corona la Băicoi. ”Alb-negrii” s-au impus cu 2-0 la Zărneşti, ambele goluri fiind marcate de vârful de atac Andrei Streinu. Acesta a deschis […] The post ”Dubla” lui Streinu urcă Mediaşul pe primul loc. Al optulea succes consecutiv pentru echipa lui Vîtcă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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