TIMISOARA. După remiza muncită și jocul bun prestat în duelul cu Poli Timișoara, CSC Dumbrăvița încearcă să obțină prima victorie a sezonului pe terenul fostei prim divizionare Metaloglobus. CITEȘTE ȘI: Viața păsărilor de pe Bega, transformările istorice ale râului și rolul grădinilor în viața orașului. 5 luni de cercetare în Teren comun – peisaje pe […] Articolul Dumbrăvița a prins curaj după duelul cu Poli Timișoara. Alb-verzii merg după puncte lângă Capitală apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗