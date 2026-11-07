Dunărea Brăila, învinsă la un gol în Norvegia, păstrează șanse de calificare în grupele EHF European League

HC Dunărea Brăila a fost învinsă la un singur gol de Molde, scor 29-30, în prima manșă a turului 3 al preliminariilor EHF European League. Așadar, echipa lui Bogdan Burcea păstrează șanse semnificative de calificare în grupele competiției, returul jucându-se duminică, 15 noiembrie, la ora 17:30, în România. Liga Florilor are 3 reprezentante în turul al treilea al preliminariilor EHF European League: SCM Râmnicu Vâlcea, HC Dunărea Brăila și CSM Corona Brașov. ...

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