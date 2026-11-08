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Sport

După 2-1 cu Atletico Madrid, Hansi Flick a apărut la microfon și a făcut anunțul: ”100%”

d Scris de digi sport
După 2-1 cu Atletico Madrid, Hansi Flick a apărut la microfon și a făcut anunțul: ”100%”
Aosom
După 2-1 cu Atletico Madrid, Hansi Flick a apărut la microfon și a făcut anunțul: ”100%”

Sursa: Digisport

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