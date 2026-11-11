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Ea e aleasa: a preluat banca "Tigroaicelor"! Prima reacție a noii antrenoare de la CSM București

d Scris de digi sport
Ea e aleasa: a preluat banca "Tigroaicelor"! Prima reacție a noii antrenoare de la CSM București
Aosom
Iulia Curea (44 de ani) a fost numită antrenor interimar la CSM București, după ce conducerea clubului a decis să încheie colaborarea cu Bojana Popovic.

Sursa: Digisport

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