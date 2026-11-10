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Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale Râmnicelu, campioană județeană a ONSS – Cupa Tymbark Junior

c Scris de costel filip
Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale Râmnicelu, campioană județeană a ONSS – Cupa Tymbark Junior
Aosom
• competiția a fost rezervată echipelor de fotbal fete cu jucătoare U12 Articolul Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale Râmnicelu, campioană județeană a ONSS – Cupa Tymbark Junior apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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