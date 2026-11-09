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Sport

Echipa de liga a treia la care va juca unul dintre supraviețuitorii incendiului de la Crans-Montana

t Scris de teodor serban
Echipa de liga a treia la care va juca unul dintre supraviețuitorii incendiului de la Crans-Montana
Aosom
Tahirys Dos Santos, fotbalist aflat sub contract cu FC Metz și supraviețuitor al incendiului de la Crans-Montana, a fost împrumutat la gruparea de liga a treia Thionville, până la finalul sezonului.

Sursa: Ziare

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