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Echipa de tenis a României a fost învinsă de formaţia Cehiei în sferturile de finală ale Cupei Billie Jean King pentru junioare

d Scris de daniel mihai dragomir
Echipa de tenis a României a fost învinsă de formaţia Cehiei în sferturile de finală ale Cupei Billie Jean King pentru junioare
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Echipa de tenis a României a fost învinsă de formaţia Cehiei în sferturile de finală ale Cupei Billie Jean King pentru junioare, care are loc la Cairo.

Sursa: Stiri Pe Surse

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