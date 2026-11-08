Echipa feminină de fotbal a CSU Suceava a câștigat cu scorul de 5-0, la pauză 2-0, meciul disputat pe teren propriu cu Oțelul Galați, în ultima etapă a turului sezonului regulat al Ligii a 2-a. Golurile au fost marcate de Alexandra Toderaș, Paraschiva Moțco, Naomi Leontescu, Cosmina Vacaru și Iustina Ciubotariu. Marcel Irimie, antrenor CSU […] The post Echipa feminină de fotbal CSU Suceava a ”zdrobit” pe teren propriu formația Oțelul Galați first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗