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Sport

Echipa lui Răzvan Marin, învinsă de Real Madrid în Liga Campionilor după ce a condus de două ori. Românul a intrat în repriza a doua

a Scris de anca flondor
Echipa lui Răzvan Marin, învinsă de Real Madrid în Liga Campionilor după ce a condus de două ori. Românul a intrat în repriza a doua
Aosom
AEK Atena, la care joacă Răzvan Marin, a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, scor 3-2, de Real Madrid, în etapa a patra a grupei principale a Ligii Campionilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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