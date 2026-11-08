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Sport

Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, în deplasare, de formaţia FC Valencia, în etapa a 12-a din La Liga

d Scris de daniel mihai dragomir
Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, în deplasare, de formaţia FC Valencia, în etapa a 12-a din La Liga
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Real Madrid a învins Valencia cu scorul de 3-0 în etapa a 12-a din La Liga. Echipa madrilenă ajunge la a cincea victorie consecutivă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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