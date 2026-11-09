 Sari la conținut
M
Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Edi Iordănescu a numit cele două favorite la titlu în SuperLigă! Cum vede situația de la FCSB

d Scris de dani morar
Edi Iordănescu a numit cele două favorite la titlu în SuperLigă! Cum vede situația de la FCSB
Aosom
Edward Iordănescu, fostul selecționer al României, a vorbit despre lupta la titlu în actuala ediție a Superligii și a nominalizat echipele pe care le consideră

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech