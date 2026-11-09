Edi Iordănescu, dorit de un club de tradiție din străinătate: „CV impresionant”

Edi Iordănescu, fost selecționer al primei reprezentative, inclusiv în perioada Campionatului European din 2024, când „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală, ultima dată în Polonia, la Legia Varșovia, este dorit în Israel, la Maccabi Haifa, scrie presa din „Țara Sfântă”. Potrivit presei israeliene, Maccabi Haifa, care s-a despărțit în urmă cu două zile de Barak Bakhar, analizează posibilitatea de a-l numi pe Edi Iordănescu pe banca tehnică. ...

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