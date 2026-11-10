Ediție incendiară ”Culisele Statului Paralel”! Anca Alexandrescu dezvăluie combinațiile din spatele puterii, ASTĂZI, 20:55!

DEZVĂLUIRI INCENDIARE LA CULISELE STATULUI PARALEL! ȘPAGA CARE AR FI DESCHIS DRUMUL SPRE ȘEFIA ANSVSA! Cine a dat banii și cine ar fi ordonat numirea? Dezvăluiri despre jocurile de culise care au lovit agricultura românească și rolul jucat de Ilie Bolojan!

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