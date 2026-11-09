Edward Iordănescu a numit două favorite la titlu în Superliga: „Una e o surpriză” » Care este „talentul” lui Reghe pentru FCSB în play-off

Edward Iordănescu, 48 de ani, fostul selecționer al României, este de părere că Universitatea Craiova și Dinamo sunt principalele pretendente la câștigarea Superligii. Într-o intervenție la GSP Live a spus că FCSB se va califica în play-off, dar are dubii că se va lupta pentru titlu Fostul selecționer al tricolorilor, Edward Iordănescu, 48 de ani, a avut o intervenție in extenso astăzi, luni, la GSP Live, în care a abordat diverse subiecte, printre care și cel legat de ...

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