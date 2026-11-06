Ei sunt GENERAȚIA MONDIALĂ! Naționala de fotbal a României, condusă de jucătorul lui Real Madrid, joacă la Campionatul Mondial live în AntenaPLAY între 19 noiembrie şi 13 decembrie

În vara lui 2026, România a trăit Mondialul la Antena. Acum, România are propria poveste de spus. Naționala U17 va participa în premieră la un Campionat Mondial, iar meciuri ale competiției din Qatar sunt transmise live, exclusiv în România, în AntenaPLAY, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗