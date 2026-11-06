 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Ei sunt GENERAȚIA MONDIALĂ! Naționala de fotbal a României, condusă de jucătorul lui Real Madrid, joacă la Campionatul Mondial live în AntenaPLAY între 19 noiembrie şi 13 decembrie

r Scris de redacția jurnalul
Ei sunt GENERAȚIA MONDIALĂ! Naționala de fotbal a României, condusă de jucătorul lui Real Madrid, joacă la Campionatul Mondial live în AntenaPLAY între 19 noiembrie şi 13 decembrie
Aosom
În vara lui 2026, România a trăit Mondialul la Antena. Acum, România are propria poveste de spus. Naționala U17 va participa în premieră la un Campionat Mondial, iar meciuri ale competiției din Qatar sunt transmise live, exclusiv în România, în AntenaPLAY, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech