Ei sunt OUT de la națională! De ce a luat Hagi decizia radicală

Selecționerul naționalei României, Gheorghe Hagi (61 de ani), a anunțat sâmbătă lotul de 26 de jucători pe care se va baza la ultima acțiune din acest an, ultimele două partide din Liga Națiunilor, după o campanie dezastruoasă pentru „tricolori”. Față de luna trecută, Hagi a lăsat acasă 12 jucători. Iată ce au făcut aceștia în ultimele 3 săptămâni! România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. ...

Distribuie: Facebook Instagram