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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Ei sunt OUT de la națională! De ce a luat Hagi decizia radicală

m Scris de maria olteanu
Ei sunt OUT de la națională! De ce a luat Hagi decizia radicală
Aosom
Selecționerul naționalei României, Gheorghe Hagi (61 de ani), a anunțat sâmbătă lotul de 26 de jucători pe care se va baza la ultima acțiune din acest an, ultimele două partide din Liga Națiunilor, după o campanie dezastruoasă pentru „tricolori”. Față de luna trecută, Hagi a lăsat acasă 12 jucători. Iată ce au făcut aceștia în ultimele 3 săptămâni! România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. ...

Sursa: Gsp

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