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Sport

El e "urmaşul" lui CR7 la naţionala Portugaliei. Jorge Jesus, decizie neaşteptată privind banderola

c Scris de cristian mihală
El e "urmaşul" lui CR7 la naţionala Portugaliei. Jorge Jesus, decizie neaşteptată privind banderola
Aosom
Bernardo Silva va prelua banderola de căpitan al Portugaliei după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Mulţi se aşteptau ca liderul din teren să fie numit Bruno Fe

Sursa: Eurosport Romania

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